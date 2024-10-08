Военный эксперт: страны НАТО уже не скрывают подготовку к войне против России

Завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с RT отметил, что предпринятые НАТО шаги свидетельствуют о создании условий, позволяющих Западу участвовать в гипотетическом конфликте с Россией.

Так собеседник RT прокомментировал заявление замглавы российского МИД Александр Грушко о том, что страны НАТО отрабатывают варианты боевых действий против России.

«Мы видим и качество, и количество учений, которые они (страны НАТО. — RT) проводят. Вот совсем недавно были с января по май самые масштабные учения, привлекались 90 тыс. военнослужащих. И по длительности, и по направленности эти учения носили весьма открытый враждебный характер. Сейчас они уже не скрывают и говорят о том, что готовятся к войне против России», — напомнил Кошкин.

Он также предположил, что активизация стран НАТО сопряжена с электоральным циклом в США и с гибридной войной, «которую американцы ведут против России».

Ранее замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что постоянные разговоры о движении Украины к членству в НАТО нужны для сохранения Киева в качестве наконечника в гибридной войне против России.