В Минобороны России заявили, что российские войска освободили населенный пункт Золотая Нива в ДНР. RT на русском

Отмечается, что также подразделения «Востока» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и территориальной обороны в районах Доброволья, Великой Новоселки, Новополя и Зеленого Поля в ДНР. Газета.Ru

За прошедшую неделю российская армия отбила у ВСУ шесть населенных пунктов в зоне СВО – Нелеповку, Крутой Яр и село Верхнекаменское в ДНР, а также Макеевку в ЛНР и Вишневое в Харьковской области. Москва24