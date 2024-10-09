ВСУ потеряли до 370 военных в зоне группировки "Запад"

Западная группировка российских войск за сутки заняла более выгодные рубежи и позиции, отразила шесть контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили до 370 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 30-й, 44-й, 53-й, 77-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Берестовое, Вишневое, Купянск, Петропавловка Харьковской области, Григоровка Донецкой Народной Республики, Надия Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. Отражены шесть контратак штурмовых групп 14-й и 66-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял до 370 военнослужащих", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что ВСУ также потеряли боевую машину пехоты, четыре пикапа, две 155-мм гаубицы М198 и три 105-мм орудия М119 производства США. Кроме того, российскими войсками уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Квертус" и три полевых склада боеприпасов противника.