Радикалы Ирака атаковали ракетами пять объектов в Израиле

Военизированные формирования, входящие в состав "Исламского сопротивления Ирака", объявили о проведении пяти ракетных атак по различных объектам на территории Израиля. Об этом говорится в Telegram-канале отрядов сопротивления Ирака.

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По утверждению радикалов, "8 октября были атакованы пять целей [на территории Израиля] в ходе пяти отдельных операций". Атаки, по утверждению "Исламского сопротивления Ирака", были осуществлены по объектам "на севере и в центральной части" Израиля с использованием "усовершенствованных крылатых ракет и беспилотников".

Отряды иракского сопротивления указали, что налеты стали "продолжением сопротивления [израильской] оккупации, поддержки палестинцев и народа Ливана, а также ответом на агрессию [Израиля] по отношению к гражданскому населению". Какие конкретно объекты были целями радикалов, а также о результативности проведенных атак по израильской территории информации не приводится.

Шиитские формирования в Ираке повысили свою активность на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в секторе.