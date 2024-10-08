Российские военные в Курской области захватили в плен разведгруппу Вооруженных сил Украины (ВСУ) из пяти человек. Об этом в интервью РИА Новости сообщил представитель Минобороны РФ. Газета.Ru

«Российские военные в Курской области захватили украинскую разведгруппу, состоявшую из пяти десантников 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ», — сказал собеседник агентства. RT на русском

На допросе один из плененных украинских разведчиков сообщил, что был мобилизован в Черниговской области, другой заявил о своем происхождении из Житомира. Оба пленных отказались от обмена, отметив, что предпочли бы остаться в плену, так как опасаются за свою жизнь после возвращения на Украину. Деловая газета «Взгляд»