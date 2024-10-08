Стало известно о продвижении ВС России на одном из направлений в зоне СВО

Российские силы продолжают продвигаться на Кураховском направлении в ДНР, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». News.ru

Отмечается, что тяжелые бои идут в нескольких населенных пунктах на подступах к Курахову: в районе поселка Острое, в направлении села Островского и в селе Максимильяновка. «В последнем армия России продвинулась вдоль двух перекрестков севернее восточной фермы на глубину до 300 метров», - уточняется в сообщении военкоров. Российская газета

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что освобождение российскими военными Угледара позволяет контролировать подходы к расположенному неподалеку городу Курахово. ТАСС