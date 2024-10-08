Марочко заявил о формировании огненного мешка для ВСУ под Северском

Российские военнослужащие начали формировать огневой мешок для группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированной в Северске в Донецкой Народной Республике (ДНР), в окружение могут попасть около 3 тыс. украинских солдат. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Недавно поступила информация, что мы прорвали линию обороны и подошли к Серебрянке и Григоровке, то есть, по сути, начались боевые действия уже за эти населенные пункты. Юго-западнее Кременной в районе Северска тоже идут активные боевые действия. По сути, формируется огневой мешок, и там [находится] довольно-таки существенная украинская группировка. По моим подсчетам, около 3 тыс. украинских боевиков могут оказаться в довольно-таки в незавидном положении", - сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

Ранее Марочко сообщил ТАСС, что российские военнослужащие, прорвав линию обороны ВСУ под Кременной в Луганской Народной Республике, начали операцию по освобождению Серебрянки и Григоровки у Северска в ДНР.