В Иране дали совет Израилю

Иран не будет ни спешить, ни колебаться с ударом по Израилю в случае ответа еврейского государства на недавнюю иранскую ракетную атаку. Об этом заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи.

"Мы советуем сионистскому режиму (имеется в виду Израиль - прим. ТАСС) не испытывать волю Ирана. Наш ответ на любое нападение будет мощнее [самой атаки]. Мы не колеблемся, но и не спешим с ответом. Любая атака на инфраструктурные объекты Ирана встретит решительный ответ", - приводит слова Арагчи его пресс-служба.

"Исламская Республика Иран не хочет нагнетать напряженность и не стремится к войне, хотя не боится ее", - подчеркнул министр.

Иран сделал предупреждение Израилю

Как добавил дипломат, цель его визитов в Сирию и Ливан - "показать, что Иран поддерживал и будет поддерживать сопротивление всеми силами". По словам Арагчи, ракетный удар по Израилю "доказал решимость Ирана отвечать на любые агрессивные действия".