Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что репутация немецких танков Leopard уничтожена. Такое мнение он выразил в своем профиле в соцсети X.

© Lenta.ru

«Leopard не оказали существенного влияния на конфликт на поле боя. Но их когда-то грозная репутация сгорела в буквальном смысле слова», — счел западный журналист.

Ранее сообщалось, что бывший танкист Вооруженных сил Украины (ВСУ), сбежавший из тренировочного лагеря в Польше, пожаловался на танк Leopard. Он заявил, что в старом Leopard нет вентиляции, из-за чего внутри танка «можно свариться».

Перед этим стало известно, что в Свердловскую область привезли Leopard, подбитый в ходе спецоперации на Украине. Уточнялось, что специалисты Уралвагонзавода планируют изучить строение танка.