Cерийное производство автомата АМ-17 планируют начать в 2025 году

В 2025 году концерн "Калашников" начнет серийное производство автомата АМ-17. Его усовершенствовали по результатам эксплуатации оружия в зоне спецоперации.

Этот автомат заменит АКС-74У, который приняли на вооружение в 1979 году, сообщает пресс-служба концерна. Главные особенности нового оружия - использование высокопрочных полимерных материалов, в том числе и в конструкции ствольной коробки. У нового автомата складной телескопический приклад, двусторонний переводчик режимов стрельбы, планка Пикатинни, жестко связанная со стволом, и другие нововведения.

Автомат АМ-17 состоит из ствольной коробки со стволом и прикладом, коробки спусковой и цевья. Коробки спусковая и ствольная соединены поперечными замыкателями. Для стрельбы используют все типы боевых патронов калибра 5,45 миллиметра.

В магазине помещается 30 патронов. Темп стрельбы - 850 выстрелов в минуту. Масса автомата без магазина - 2,5 килограмма. Его длина в походном положении - 490 миллиметров, в боевом - 750.