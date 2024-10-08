Франция поставит Украине истребители Mirage 2000 в начале следующего года

Франция поставит Украине истребители Mirage 2000, которые будут оснащены новыми вооружениями типа воздух-земля, в январе-марте 2025 года. Об этом Себастьян Лекорню в своем аккаунте социальной сети Х.

«Поставки Францией Mirage 2000 Украине уже запланированы на первый квартал 2025 года. Истребители будут оснащены новыми вооружениями типа воздух-земля, а также средствами радиоэлектронной борьбы», — отметил глава оборонного ведомства.

Лекорню добавил, что Париж продолжает готовить и обучать пилотов и механиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс подтвердил поставку первых истребителей F-16 Украине. По его словам, Амстердам поставил первую партию F-16 из 24 обещанных боевых самолетов, остальные будут направлены в ближайшие месяцы.

10 сентября Нидерланды разрешили ВСУ использовать западное оружие, включая истребители F-16, для нанесения ударов по территории России.