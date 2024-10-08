Франция поставит Киеву истребители Mirage 2000, оснащенные новыми вооружениями, в январе - марте 2025 года. Об этом написал в своем аккаунте в соцсети X глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню.

«Поставки Украине истребителей Mirage 2000 запланированы на первый квартал 2025 года. Они будут оснащены новыми вооружениями типа воздух-земля и средствам радиоэлектронной борьбы», - заявил он.

Ранее министр обороны Франции назвал Россию главной угрозой для страны. Он считает, что Россия на фоне украинского кризиса изменила свою стратегию, «хотя многие деятели, в том числе политические, этого не поняли», и теперь противодействует интересам Франции в Африке, а также якобы ведет информационную войну.

Франция подготовит армию для противостояния с Россией

При этом президент Франции Эммануэль Макрон отмечал, что не исключает отправку войск на Украину, если Россия прорвет линию обороны и от Киева поступит такая просьба.