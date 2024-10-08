В США обнаружили на сбитом «Охотнике» новую российскую бомбу

Сбитый ведущим истребителем Су-57 российский тяжелый ударно-разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Охотник» был вооружен минимум одной высокоточной планирующей бомбой. Об этом рассказывает обозреватель американского издания TWZ Томас Ньюдик.

Автор обратил внимание на распространившиеся в сети снимки БПЛА. По мнению обозревателя, обнаруженный на снимках носовой обтекатель универсального межвидового планирующего боеприпаса (УМПБ) Д-30СН указывает, что «Охотник» мог участвовать в испытательном боевом полете, в ходе которого проверялся алгоритм его действий в условиях реального конфликта.

Ньюдик уверяет, что ранее о том, что «Охотник» получит УМПБ Д-30СН, не сообщалось. По его данным, данная бомба концептуально напоминает американский снаряд GBU-39, использующий инерциальную и спутниковую навигацию.

«УМПБ Д-30СН — сравнительно новое оружие, вероятно разработанное в ответ на требования войны на Украине, а именно на потребность в недорогом дистанционном оружии с точным наведением», — пишет обозреватель.

Ранее обозреватель TWZ Тайлер Роговей заметил, что обломки сбитого истребителем Су-57 беспилотника «Охотник» станут ценной находкой для американской стороны.

В США рассказали о попадании к западной разведке российского «Охотника»

Также в октябре военный корреспондент Александр Коц и российские Telegram-каналы, пишущие о конфликте с Украиной, сообщили, что Вооруженные силы России потеряли в зоне специальной военной операции новейший тяжелый ударный беспилотник «Охотник».

По их данным, ведомый тяжелый БПЛА был сбит ракетой класса «воздух — воздух» ведущего истребителя Су-57, поскольку, вероятно, «Охотник» стал неуправляемым, а военное ведомство не хотело его попадания к украинской стороне.