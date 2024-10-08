Франция подготовит армию для противостояния с Россией

Франция начнет готовить армию для противостояния с Россией, пишет Politico со ссылкой на слова сухопутного командования сухопутных войск в Европе, генерала Бертрана Тужуза. По его словам, враг определен и идет подготовка людей, которые будут «на самом деле воевать».

Раньше мы играли в войну. Теперь у нас есть определенный враг, и мы тренируемся с людьми, с которыми на самом деле будем воевать, — приводит издание слова генерала.

По данным газеты, особая роль французской армии отведена на крупномасштабных учениях НАТО «Дакийская весна 2025», которые пройдут в следующем году в Румынии. Париж получил задание от Альянса подготовить к 2027 году дивизию с собственными вооружениями и боеприпасами.

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Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо ранее заявил, что в НАТО захотели втянуть Францию в войну с Россией. Так он отреагировал на публикации в СМИ о планах Альянса создать 49 новых бригад для борьбы с РФ. Он также призвал Париж выйти из блока.