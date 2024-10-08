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Израиль сообщил об убийстве начальника штаба "Хезболлах" в Бейруте

Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации одного из командующих штаба шиитского движения "Хезболлах" в Бейруте.

Израиль сообщил об убийстве начальника штаба "Хезболлы" в Бейруте
© globallookpress.com

По данным армейской пресс-службы, в результате высокоточного удара ВВС Израиля был убит командир штаба "Хезболлах" Сухаил Хуссейн Хуссейни. В сообщении утверждается, что он отвечал за логистику и поставки вооружений из Ирана, а также распределение оружия среди подразделений "Хезболлах".

23 сентября израильская армия начала операцию "Стрелы севера" против формирований "Хезболлах", в ходе которой наносит массированные авиаудары по военным объектам ливанского движения. В результате одного из ударов 27 сентября в Бейруте был убит генеральный секретарь "Хезболлах" шейх Хасан Насрулла. Движение подтвердило его гибель и обещало продолжать противостоять Израилю. В ночь на 1 октября армия обороны объявила о начале наземной операции в приграничных районах на юге Ливана.

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