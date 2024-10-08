Бойцы 110-й бригады Южной группировки войск при освобождении населённого пункта Желанное в ДНР уничтожили подразделение ВСУ, которое прибыло на ротацию в занятый российскими военными опорный пункт, перепутав ВС России с сослуживцами.

По словам военного с позывным Фауст, боевая машина ВСУ подъехала прямо к дому, где находились российские военные.

Отмечается, что дозорный вовремя среагировал и доложил командиру, в результате чего российские бойцы заняли оборону в доме.

«Украинские военные подошли к дому, поздоровались и только потом поняли, что внутри российские бойцы. Ну и всё, и тут понеслось. Они начали кидать рюкзаки, пытаться выбежать из двора. Там палисадничек такой был, это им и стало преградой. Ну и всё — там ротация и осталась, возле этой хаты», — передаёт слова военного Минобороны России.

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