В ЦАХАЛ сообщили о пострадавших и погибших военных в ходе боев

Армия обороны Израиля сообщила об одном погибшем и двух пострадавших в ходе боёв военнослужащих.

Информация об этом появилась в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«В ходе инцидента, при котором погиб старший сержант Ноам Исраэль Абду, солдат из 17-го батальона бригады Бисламах серьёзно пострадал», — говорится в сообщении.

При этом в ходе другого инцидента, как отмечает израильская армия, во время боя на юге Ливана серьёзно пострадал солдат из 7012-го батальона 3-й бригады, его эвакуировали в больницу для лечения.

Ранее ЦАХАЛ зафиксировал около 190 пусков снарядов «Хезболлы» за сутки.

При этом ВВС Израиля атаковали более 120 объектов «Хезболлы» в Ливане за час.