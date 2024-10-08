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В ЦАХАЛ сообщили об одном погибшем и двух пострадавших военных

Армия обороны Израиля сообщила об одном погибшем и двух пострадавших в ходе боёв военнослужащих.

В ЦАХАЛ сообщили о пострадавших и погибших военных в ходе боев
© ТАСС

Информация об этом появилась в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«В ходе инцидента, при котором погиб старший сержант Ноам Исраэль Абду, солдат из 17-го батальона бригады Бисламах серьёзно пострадал», — говорится в сообщении.

При этом в ходе другого инцидента, как отмечает израильская армия, во время боя на юге Ливана серьёзно пострадал солдат из 7012-го батальона 3-й бригады, его эвакуировали в больницу для лечения.

Ранее ЦАХАЛ зафиксировал около 190 пусков снарядов «Хезболлы» за сутки.

При этом ВВС Израиля атаковали более 120 объектов «Хезболлы» в Ливане за час.

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