Над Желанным Первым водрузили российский флаг

Флаг Российской Федерации водружен над одним из зданий в Желанном Первом Донецкой Народной Республики, свидетельствуют обнародованные Минобороны РФ кадры.

На распространенном ведомством видео видно, как российские военнослужащие устанавливают российский флаг на торчащей из остова разрушенного здания печной трубе.

Об освобождении Желанного Первого Минобороны РФ сообщило 14 сентября, Желанного Второго - 5 октября. Оба населенных пункта взяла Южная группировка российских войск.