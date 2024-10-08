В Днепровском лимане уничтожили пункт управления ВСУ

Десантники из Краснодарского края при помощи противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет" с побережья Кинбурнской косы уничтожили наблюдательный пункт и пункт управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на берегу Днепровского лимана. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"Во время воздушной разведки подразделениями ВДВ выявлены наблюдательный пункт и пункт управления БПЛА ВСУ и принято решение на их уничтожение. <...> Благодаря опыту и высокому профессионализму, операторы комплексов, управляя летящими ракетами, смогли поразить наблюдательный пункт и пункт управления ВСУ, уничтожив их вместе с личным составом", - сообщили в ведомстве.

Как отметили в Минобороны РФ, артиллеристы ВДВ группировки "Днепр" постоянно проводят разведку береговой линии у побережья Одессы и Очакова при помощи беспилотников Supercam, чтобы своевременно обнаружить противника и предотвратить возможные провокации ВСУ на Кинбурнской косе. "Воздушная разведка осуществляется в круглосуточном режиме, что позволяет контролировать все перемещения войск ВСУ в данном районе", - подчеркнули в ведомстве.