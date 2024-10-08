Минобороны сообщило о поражении более 100 дронов ВСУ на авдеевском направлении

Расчёт зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10» группировки войск «Центр» уничтожил в зоне проведения спецоперации более 100 беспилотников ВСУ, прикрывая наземные силы на Авдеевском направлении.

Об этом сообщили в Минобороны России.

По словам командира боевой машины с позывным Кузбасс, ЗРК эффективно справляется с боевыми задачами.

Кроме того, в ведомстве добавили, что на счету военнослужащих данного расчёта такие беспилотники, как «Валькирия», «Шарк», «Фурия», «Лелека», а также ряд ударных БПЛА самолётного типа.

Ранее ПТРК «Корнет» поразил пункт управления БПЛА на правом берегу Днепра.

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