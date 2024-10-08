Минобороны сообщило о поражении более 100 дронов ВСУ на авдеевском направлении

ЗРК «Стрела-10» уничтожил более 100 беспилотников ВСУ на Авдеевском направлении
Расчёт зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10» группировки войск «Центр» уничтожил в зоне проведения спецоперации более 100 беспилотников ВСУ, прикрывая наземные силы на Авдеевском направлении.
Об этом сообщили в Минобороны России.
По словам командира боевой машины с позывным Кузбасс, ЗРК эффективно справляется с боевыми задачами.
Кроме того, в ведомстве добавили, что на счету военнослужащих данного расчёта такие беспилотники, как «Валькирия», «Шарк», «Фурия», «Лелека», а также ряд ударных БПЛА самолётного типа.
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