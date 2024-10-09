Ми-28НМ поразил боевиков и бронетехнику ВСУ в курском приграничье

Экипаж ударного вертолета Ми-28НМ уничтожил скопление бронетехники и живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были уничтожены", - сказали в ведомстве.
Экипаж Ми-28НМ уничтожил украинских боевиков в Курской области
Там отметили, что удар наносился по разведанным целям противника. После этого экипаж благополучно вернулся на площадку вылета.