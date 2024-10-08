Бернс предупредил о риске эскалации между Ираном и Израилем в ближайшие недели

Директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильям Бернс считает, что существует реальная опасность дальнейшей региональной эскалации конфликта на Ближнем Востоке в ближайшие недели.

Выступая на конференции Cipher Brief Threat в Си-Айленде (штат Джорджия), Бернс сказал, что, хотя лидеры как Израиля, так и Ирана не стремятся к полномасштабной войне, существует высокий риск эскалации. Конфликт продолжается на фоне обострения противостояния между Израилем и шиитской организацией "Хезболлах" в Ливане, а также после недавнего иранского ракетного удара по Израилю.

"Мы видим потенциал для непреднамеренных столкновений и недопониманий, которые могут привести к серьезным последствиям", - приводит агентство Bloomberg слова Бернса, который утверждает, что важнейшей задачей для США является предотвращение дальнейшего обострения ситуации.

Бернс также отметил, что решение Израиля о том, как ответить на иранскую ракетную атаку, будет иметь важные последствия, в том числе для глобальных рынков.

Новый виток эскалации напряженности в регионе последовал за началом израильской военной операции "Стрелы севера", в ходе которой с 23 сентября ВВС Израиля наносят массированные удары по Ливану. Заявленной целью этих авиаударов являются объекты инфраструктуры и руководители шиитской организации "Хезболлах". Вслед за этим усилилась интенсивность ракетных обстрелов северных районов Израиля с ливанской территории, участились случаи обстрелов и центральной части страны, включая Тель-Авив, а 1 октября страна подверглась массированной ракетной атаке со стороны Ирана.