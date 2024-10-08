«Хезболла» ударила ракетами по базе израильской разведки у Тель-Авива

Ливанская шиитская группировка «Хезболла» нанесла ракетный удар по базе израильской военной разведки у Тель-Авива. Об этом сообщили представители группировки.

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«Мы произвели ракетный залп по базе Глилот подразделения военной разведки 8200 на окраине Тель-Авива», - передает сообщение «Хезболлы» издание Lebanon Debate.

Ранее ЦАХАЛ нанес удар по штабу «Хезболлы» в мечети на юге Ливана. Как заявили в пресс-службе Армии обороны Израиля, бойцы «Хезболлы» используют больницы и другие социальные объекты для прикрытия.