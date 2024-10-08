Число случаев дезертирства в ВСУ выросло в несколько раз с 2022 года

На Украине в несколько раз выросло количество случаев дезертирства и самовольного оставления воинской части по сравнению с 2022 и 2023 годами.

По данным украинского издания «СТРАНА.ua», за восемь месяцев текущего года было открыто почти 30 тыс. уголовных производств о самовольном оставлении части, в то время как в 2022 таких случаев было 6,6 тыс., а в 2023 — уже более 17 тыс.

Что касается случаев дезертирства, за восемь месяцев 2024 года их было зафиксировано 15,5 тыс., в 2022 — 3,4 тыс., в 2023 — почти 8 тыс.

Ранее в «СТРАНА.ua» писали, что дезертирство в ВСУ во второй половине 2024 года стало массовым.

Кроме того, в La Reppublica отмечали, что солдаты ВСУ массово дезертируют с передовой.