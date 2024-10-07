Кадыров в день рождения Путина сделал подарок бойцам СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров передал в зону проведения СВО партию техники для нужд военнослужащих. Акцию поддержки он связал с днем рождения президента России Владимира Путина.

«В день рождения нашего президента Владимира Путина мы передали крупную партию техники для нужд специальной военной операции... Совсем скоро нашим бойцам доставят 78 автомобилей УАЗ „Патриот“, УАЗ-452 и „Нива“, — сообщил Кадыров в своем telegram-канале.

Он подчеркнул, что эти модели зарекомендовали себя как надежные средства, способные работать в разных климатических условиях.

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Глава Чечни также отметил, что на фронт придут и закупленные дроны. По его словам, они повысят боеспособность и эффективность боевых подразделений.

«Современная техника и оборудование, включая системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), не только значительно облегчают задачу нашим воинам, но и ощутимо повышают их мобильность», — заключил Кадыров.

Ранее глава Чечни отправил на фронт электропикап Tesla Cybertruck, полученный от компании предпринимателя Илона Маска. Спустя более месяца стало известно об отключении дистанционной связи автомобиля в зоне СВО. Кадыров в связи с этим обратился к Маску, отметив, что предприниматель поступил некрасиво.