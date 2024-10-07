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Кадыров в день рождения Путина сделал подарок бойцам СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров передал в зону проведения СВО партию техники для нужд военнослужащих. Акцию поддержки он связал с днем рождения президента России Владимира Путина.

Кадыров в день рождения Путина сделал подарок бойцам СВО
© РИА Новости
«В день рождения нашего президента Владимира Путина мы передали крупную партию техники для нужд специальной военной операции... Совсем скоро нашим бойцам доставят 78 автомобилей УАЗ „Патриот“, УАЗ-452 и „Нива“, — сообщил Кадыров в своем telegram-канале.

Он подчеркнул, что эти модели зарекомендовали себя как надежные средства, способные работать в разных климатических условиях.

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Глава Чечни также отметил, что на фронт придут и закупленные дроны. По его словам, они повысят боеспособность и эффективность боевых подразделений.

«Современная техника и оборудование, включая системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), не только значительно облегчают задачу нашим воинам, но и ощутимо повышают их мобильность», — заключил Кадыров.

Ранее глава Чечни отправил на фронт электропикап Tesla Cybertruck, полученный от компании предпринимателя Илона Маска. Спустя более месяца стало известно об отключении дистанционной связи автомобиля в зоне СВО. Кадыров в связи с этим обратился к Маску, отметив, что предприниматель поступил некрасиво.