ЦАХАЛ заявил о ликвидации 50 радикалов при ударе по подземным объектам в Ливане

По меньшей мере 50 участников вооруженных формирований шиитского движения "Хезболлах", в том числе 6 старших командиров, ликвидированы в ходе массированной атаки ВВС Израиля. Ее целью была подземная инфраструктура шиитских формирований, сообщила армейская пресс-служба.

Она изложила результаты серии авиаударов по южным районам Ливана 7 октября. Их целью были командные пункты формирований "Хезболлах", размещенные под землей. В армии заявили, что ударам подверглись подразделения "Насер", "Бадер", "Азиз" и спецподразделение "Радван".

"За долгие годы южный фронт "Хезболлах" выстроил обширную сеть подземной инфраструктуры и командных центров на юге Ливана, предназначенную для нападений на военнослужащих Армии обороны Израиля во время боевых действий и реализации планов нападения на населенные пункты на севере Израиля", - говорится в сообщении.

По оценке израильских военных, за последние сутки было поражено 95 целей, связанных с действовавшими на юге Ливана подразделениями "Хезболлах", в том числе 10 объектов спецсил "Радван". Кроме того, атаковано 30 объектов, связанных с подразделением "Хезболлах", отвечающим за ракеты средней дальности.