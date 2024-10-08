ВКС России ударили по двум базам боевиков в Сирии

Воздушно-космические силы России нанесли удары по двум местам базирования вышедших из зоны Эт-Танф боевиков в сирийских провинциях Хомс и Дейр эз-Зор.

Соответствующей информацией поделился замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии капитан первого ранга Олег Игнасюк.

Он отметил, что командование ВС Сирии при поддержке группировки российских войск продолжает проводить разведывательно-поисковые мероприятия в горно-пустынных районах указанных провинций.

«За прошедшие сутки ВКС России нанесли удары по двум выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф», — отметил он.

Ранее в ЦПВС сообщили о 16 схронах с американским оружием, обнаруженных в укрытиях боевиков в Сирии.