ВКС России ударили по двум базам боевиков в Сирии
Воздушно-космические силы России нанесли удары по двум местам базирования вышедших из зоны Эт-Танф боевиков в сирийских провинциях Хомс и Дейр эз-Зор.
Соответствующей информацией поделился замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии капитан первого ранга Олег Игнасюк.
Он отметил, что командование ВС Сирии при поддержке группировки российских войск продолжает проводить разведывательно-поисковые мероприятия в горно-пустынных районах указанных провинций.
«За прошедшие сутки ВКС России нанесли удары по двум выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф», — отметил он.
Ранее в ЦПВС сообщили о 16 схронах с американским оружием, обнаруженных в укрытиях боевиков в Сирии.