Кадыров показал кадры боевой работы «Ахмата» в Курской области

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры боевой работы спецназа «Ахмат-Чечня» в Курской области. Соответствующий ролик политик опубликовал в своем Telegram-канале.

«Полным ходом идут войсковые мероприятия по выявлению и уничтожению боевиков укронато в Глушковском районе. Противник, который рискнул пересечь нашу границу с недобрыми намерениями, теперь дорого за это платит», — написал глава республики.

На кадрах видны российские бойцы, которые ведут огонь по противнику. Один из них стреляет из гранатомета. Затем видео переключается на другую камеру, которая показывает происходящее сверху.

Кадыров также поблагодарил военных за службу и выразил уверенность в победе России.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Вечером 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.

9 октября стало известно, что российские войска освободили два населенных пункта в регионе. По данным Минобороны, Россия вернула контроль над деревней Новая Сорочина и хутором Покровский.