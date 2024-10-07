Лукашенко разрешил применять оружие в отношении беспилотных систем

Физическая сила, а также специальные средства и оружие разрешили применять в Белоруссии в отношении различных беспилотных систем.

Соответствующий указ подписал в понедельник, 7 октября, президент республики Александр Лукашенко.

Как сообщил близкий к президентской пресс-службе Telegram-канал «Пул Первого», документ принят в целях нормативного закрепления права на применение физической силы, спецсредств, оружия, а также боевой и специальной техники не только в отношении авиамоделей и БПЛА, но и других видов беспилотников, включая воздушные, надводные, подводные и другие системы.

В середине сентября Белоруссия договорилась с Украиной не освещать случаи нарушения границы беспилотниками.