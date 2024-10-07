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СК России запросит у МО данные о применении ВСУ химоружия в Курской области

Следователи запросят у Министерства обороны России информацию о применении Вооружёнными силами Украины химического оружия в городе Судже Курской области. Информация об этом содержится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале Следственного комитета России. RT на русском

«Полученным сведениям будет дана правовая оценка в рамках расследования уголовных дел», — говорится в сообщении. Газета.Ru

Представители Министерства обороны России сообщали о применении химического оружия украинскими военными в городе Суджа в Курской области. В сего в зоне проведения специальной военной операции зафиксировано свыше 400 случаев использования химических средств военнослужащими Украины. Подобные факты отмечались в районах Донецка, Горловки, Артемовска и других. Lenta.ru

СК России запросит у МО данные о применении ВСУ химоружия в Курской области
© РИА Новости
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