Следователи запросят у Министерства обороны России информацию о применении Вооружёнными силами Украины химического оружия в городе Судже Курской области. Информация об этом содержится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале Следственного комитета России. RT на русском

«Полученным сведениям будет дана правовая оценка в рамках расследования уголовных дел», — говорится в сообщении. Газета.Ru

Представители Министерства обороны России сообщали о применении химического оружия украинскими военными в городе Суджа в Курской области. В сего в зоне проведения специальной военной операции зафиксировано свыше 400 случаев использования химических средств военнослужащими Украины. Подобные факты отмечались в районах Донецка, Горловки, Артемовска и других. Lenta.ru