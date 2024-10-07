Генштаб ВСУ оценил ситуацию на линии фронта

На текущий момент ситуация на всей линии боевого соприкосновения остается напряженной. Об этом сообщили в Telegram-канале Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ). Газета.Ru

«Горячее всего сейчас на лиманском, купянском, покровском (красноармейском — прим. ред.) и кураховском направлениях», — говорится в сообщении. Российская газета

Ранее председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил о возведении новых укрепрайонов ВСУ в Запорожской области. Он предположил, что это связано со взятием российскими войсками Угледара и других населенных пунктов. Lenta.ru