В Генштабе ВСУ заявили о сложной ситуации на фронте

По состоянию на 9 октября ситуация на фронте остается сложной для украинской армии. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в своем Telegram-канале.

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«Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции», — говорится в сообщении.

Кроме того, утверждается, что за минувший день было зафиксировано 172 боестолкновения.

Днем ранее Генштаб ВСУ также сообщал о трудной для украинских военных ситуации на передовой. Тогда командование украинской армии называло покровское и кураховское направления самыми напряженными.

Во вторник, 8 октября, советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский заявил, что российские военные продвигаются в центр Торецка. По его словам, они также охватывают город с севера, вдоль железной дороги.