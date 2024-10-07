Эстония попросила США продать в несколько раз больше ATACMS

Эстония попросила США продать в три раза больше крылатых ракет ATACMS. Об этом заявил глава Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) Эстонии Магнус-Вальдемар Саар, передает ERR.

Саар заявил о планах властей Эстонии приобрести минимум в три раза больше ATACMS, чем ранее заявленная цифра в 18 ракет. Также планируется увеличение в три-четыре раза поставок ракет к РСЗО HIMARS.

«Большая часть дополнительных боеприпасов, которые Эстония планирует закупить, может быть доставлена до 2031 года», — подчеркнул директор RKIK.

Он отметил, что власти страны пока не подготовили план оплаты боеприпасов.

Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур захотел передать Украине больше своей военной продукции. По словам политика, Таллин в этом году предоставил Киеву военную помощь на сумму около 100 миллионов евро.