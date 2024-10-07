Британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис заявил, что бригады ВСУ начали бунтовать после потери Угледара. Соответствующая видеозапись опубликована на его канале в YouTube. Газета.Ru

По словам специалиста, украинские военнослужащие, вопреки приказу командования, покинули занимаемые позиции и присоединились к «какому-то» протесту около Николаева. Меркурис отметил растущий уровень деморализации среди бойцов ВСУ из-за отсутствия надлежащей предварительной подготовки, необходимого оборудования и четкого плана действий. Вечерняя Москва

Ранее военнослужащие 123-й бригады теробороны ВСУ, отказавшиеся выполнять боевые задачи и самовольно покинувшие место дислокации в Донбассе, устроили митинг в Николаевской области. Они пожаловались на недостаточную для нахождения на передовой подготовку и дефицит вооружения. Российская газета