Новые планы НАТО: может ли альянс втянуть Францию в войну с Россией

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал безумием планы НАТО о создании 49 новых боеспособных бригад для борьбы с Россией и призвал страну покинуть альянс. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова, в чем состоит новый план альянса и действительно ли НАТО хочет втянуть Францию в войну с РФ.

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Новый план НАТО

Эксперт подчеркнул: на данный момент НАТО обсуждает вопрос о том, что делать после завершения военного конфликта на Украине.

— У альянса идея номер один — сделать так, чтобы Россия завязла на Украине, тратила на этот конфликт все силы. Но при этом они обдумывают, что будет после завершения специальной военной операции. Для этого НАТО уже сейчас восстанавливает свою оборонную промышленность, которая 30 лет назад начала снижать объемы производства, потому что члены альянса считали, что победили в холодной войне и дальше все пойдет по их сценарию. Поэтому НАТО усиленно будет поднимать производства на оборонных заводах по созданию боеприпасов, — считает собеседник «ВМ».

Кроме того, американцы занимаются обороной США. Неслучайно кандидат на пост президента Соединенных Штатов Дональд Трамп постоянно высказывает недовольство относительно того, что 70 процентов бюджета НАТО спонсируют жители Америки, а остальные государства финансируют лишь 30 процентов, заметил специалист.

Новый план НАТО предполагает размещение новых военных бригад на территории граничащих с Россией стран, пояснил политолог:

— НАТО планирует увеличить количество солдат в своих вооруженных силах. Для этого страны — члены альянса собираются создать 49 корпусов и ищут места, где они будут размещаться. Это прежде всего приграничные с Россией страны, такие как Норвегия, Финляндия, Литва, Эстония, Польша, Румыния. Там и будет размещение. Также Польша планирует увеличить количество своих вооруженных сил до 300 тысяч.

По его мнению, Украина в некотором роде — пройденный этап для НАТО. Они будут продолжать ее спонсировать и поддерживать, но уже думают о следующем конфликте с Россией.

— Например, министр обороны Германии Борис Писториус, который, возможно, станет следующим канцлером Германии, говорит, что пора готовиться к войне с Россией в 2029 году. Поэтому НАТО активно готовится, — заявил Светов.

Будет ли Франция воевать с РФ

Франция является членом НАТО, и, если Североатлантический альянс начнет войну, она будет воевать, заметил эксперт.

— НАТО не будет спрашивать мнение Франции на этот счет. Если будет принято решение о начале войны с Россией, то все члены НАТО автоматически будут в нее втянуты, — пояснил Светов.

При этом лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, который призвал Францию выйти из НАТО, не имеет влияния в этой европейской стране, заверил политолог.