В США выразили уверенность в ударе Израиля по ядерным объектам Ирана

Израиль нанесет удар по крайней мере по одному ядерному объекту Ирана, считает бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ Гольф Гофф, служивший на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Bloomberg.

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Президент США Джо Байден заявлял, что не поддерживает удары по иранской ядерной программе, но этому примеру не последует Иерусалим, считает Гофф.

Он добавил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) может нанести удар по крайней мере по одному ядерному объекту Ирана, чтобы напомнить, что они могут подобное сделать.

7 октября министр обороны Израиля Йоав Галант не исключил возможность нанесения ударов по объектам ядерной инфраструктуры Ирана.

Министр добавил, что Израиль тесно координирует свои действия с Соединенными Штатами, но при необходимости примет собственные, независимые решения о том, как нанести ответный удар.

6 октября бывший министр обороны Соединенных Штатов Марк Эспер предупредил Израиль о возможных негативных последствиях из-за ударов по ядерным объектам на территории Ирана. Военный счел потенциальную атаку Ирана на ядерные объекты Израиля «значительным ударом», но призвал адекватно оценивать риски. По его мнению, опасность заключается в том, что Израилю придется «углубиться в территорию» и есть риск потерять пилота. Еще одним риском экс-глава МО США называл потенциальные потери среди мирных жителей, которые могут привести к консолидации иранцев вокруг действующей власти.

Ранее в США заявили, что Израиль может сильно пострадать в войне с Ираном.