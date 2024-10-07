Военэксперт рассказал, что получат США от сбитого российского «Охотника»

Сбитый российский беспилотник «Охотник» погреет самолюбие США, но особой пользы его обломки не принесут, уверен военный эксперт Виктор Литовкин. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что в США могут изучить данные о составе фюзеляжа и материалах. Но, отметил эксперт, такие беспилотники редко используются на поле боя.

Что они могут получить от него? Какие-нибудь данные о составе нашего фюзеляжа, из чего состоит, из каких материалов, на какой частоте работают передатчики и так далее. Поскольку эти беспилотники у нас в единственном количестве и не так часто применяются на поле боя, особой пользы это им не принесет. Ну так, самолюбие погреет, — пояснил Литовкин.

По словам эксперта, у США хорошо развита система крупно-беспилотной авиации, в России таких дронов пока нет. Он уверен, что изучение сбитого «Охотника» не принесет американской разведке новых открытий. Литовкин отметил, что беспилотники США контролируют весь мир, а перед РФ подобной задачи никогда не стояло. Он отметил, что Россия начала активно развивать БПЛА в связи с украинским конфликтом, чтобы дроны могли работать в паре с истребителями.

Конечно, нам это неприятно, но, чтобы это произвело какую-то революцию в их создании или нанесло нам непоправимый ущерб, конечно, нет, — заключил эксперт.

Обозреватель Тайлер Роговей ранее написал, что обломки сбитого российского тяжелого ударного беспилотника «Охотник» будут ценной находкой для США. Он отметил, что сбитый «Охотник» похож на показанные еще в 2019 году экземпляры этой техники.