Режим Владимира Зеленского занимается организацией терактов в России в расчете дестабилизировать общество.Об этом заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в ходе выступления на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ.

По словам главы СВР, Россия в последнее время «сталкивается с беспрецедентной формой террористической угрозы».

«Украина и ее западные кураторы развернули против нашей страны, нашего народа настоящую террористическую войну. Не имея шансов добиться стратегического успеха на ТВД (театре военных действий – Прим. ред.), режим [Владимира] Зеленского занимается организацией терактов на российской территории в расчете деморализовать и дестабилизировать общество», - подчеркнул Сергей Нарышкин.

По его словам, с момента начала специальной военной операции Служба безопасности Украины и Главное управление разведки Минобороны Украины совершили десятки убийств. Их жертвами стали в том числе и политолог и публицист Дарья Дугина, и военный корреспондент Владлен Татарский. Также в результате удара по Крыму с использованием американских ракет ATACMS погибли четыре человека, в том числе двое детей, и более 150 человек получили ранения.

При этом не меньшую ответственность за гибель гражданского населения и уничтожение инфраструктуры несут США и страны НАТО, так как «активно потворствуют преступной линии Киева», констатировал глава Службы внешней разведки России.

Напомним, что автомобиль Дугиной, дочери российского философа Александра Дугина, был взорван 20 августа 2022 года в Подмосковье, 29-летняя женщина погибла на месте. ФСБ обвинила в подготовке преступления украинские спецслужбы, а исполнительницей назвала гражданку Украины Наталью Вовк.

Военкор Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин) погиб 2 апреля 2023 года при взрыве на своем творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Бомба находилась в статуэтке, которую ему подарила Дарья Трепова (внесена в перечень террористов и экстремистов). В результате взрыва также пострадали несколько десятков человек.