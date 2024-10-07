В Польше раскрыли численность записавшихся в «Украинский легион»

В Польше не набралось и двух сотен желающих вступить в «Украинский легион» для последующей подготовки и отправки в зону боевых действий. Об этом в эфире польского телеканала Polsat заявил генеральный консул Украины в Люблине Олег Куц. Газета.Ru

Отмечается, что 138 украинцев выразили готовность записаться в легион по интернету, а 58 человек подали заявления в украинские диппредставительства на территории Польши. Российская газета

4 октября в Минобороны Польши называли несколько большее число записавшихся в «Украинский легион». Руководитель военного ведомства страны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что он слышал о 300 желающих служить в легионе. Lenta.ru