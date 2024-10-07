Израильские ВВС за час атаковали более 30 поселений в Ливане

Израильские Военно-воздушные силы (ВВС) в течение часа атаковали 34 населенных пункта на юге Ливана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ливанское национальное агентство NNA.

Израильские самолеты нанесли удары в промежутке между 12:00 и 13:00 мск. Целями стали объекты в 34 населенных пунктах, в том числе в крупных городах Набатия и Тир. В результате одного из ударов была уничтожена пожарная станция в районе Бинт Жбейль — погибли 10 пожарных-спасателей.

В южном пригороде Бейрута из-за бомбардировок в ночь на понедельник, 7 октября, были выведены из строя две крупных больницы: «Святая Тереза» и «Расул аль-Азам». При этом бойцы движения «Хезболла» нанесли массированный удар по северу города Хайфа и местам скопления израильской армии в приграничной зоне.

Напомним, что 23 сентября Израиль начал операцию «Стрелы севера» против формирований ливанского движения «Хезболла». 27 сентября в Бейруте ликвидировали генсека организации Хасана Насраллу, а в ночь на 1 октября ЦАХАЛ объявил о начале проведения наземной операции.