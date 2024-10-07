Присутствие НАТО в Литве назвали сигналом для России

Нидерландские и немецкие военные НАТО приехали в Литву, чтобы «защищать литовское население и каждый дюйм литовской земли», заявил нидерландский командир немецко-нидерландского батальона в прибалтийской республике подполковник Бас Шиллеманс. RT на русском

По его мнению, присутствие батальона НАТО в Литве является сигналом для России. Российская газета

Шиллеманс также назвал реальной угрозу, которая якобы исходит от России, и отметил, что присутствие войск Североатлантической альянса, это сигнал «не только для литовцев, но и для врагов»: не связываться с ними. Газета.Ru