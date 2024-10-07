Воздушный таран украинской «Бабы Яги» попал на видео

Военный корреспондент Александр Сладков опубликовал в своем Telegram-канале кадры уничтожения украинского беспилотника «Баба Яга» в зоне проведения военной операции. Дрон ВСУ был взят на воздушный таран бойцами 5-й бригады 51-й общевойсковой армии ВС РФ. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Воздушный таран украинской «Бабы Яги». Пятая бригада 51-й армии не перестает меня удивлять! Я показываю два тарана. Взаимоуничтожающий и уникальный: наш маленький коптер цел, «Баба Яга» на глушняк, — подписал ролик военкор.

За кадром можно услышать, как российские бойцы радуются тому, что смогли выжить. Им удалось уничтожить украинский дрон одним точным ударом.

Ранее расчет БПЛА группы «Аида» спецназа «Ахмат» сбил с помощью FPV-дрона БПЛА Вооруженных сил Украины «Баба-яга» под Суджей в Курской области. На видеозаписи военные показывают фрагменты сбитого беспилотника противника.

До этого российский военнослужащий с позывным Мэрлин сообщил, что бойцы Южной группировки войск доставляют на передовую в зоне СВО продукты и боеприпасы на трофейных украинских дронах, в том числе на «Бабе-яге». Он уточнил, что при использовании этих БПЛА снижается риск, что их собьет противник.