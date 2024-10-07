«На лбу не написано»: военэксперт о «русском прайсе» на наемников ВСУ

«Русский прайс» на наемников — никчемный ход западной пропаганды, заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец, комментируя появившуюся в европейском таблоиде Daily Exspress новость о существовании выплат за ликвидацию иностранных бойцов в рядах ВСУ. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что многие его знакомые находятся в зоне специальной военной операции и никогда не встречали случаев, чтобы существовали подобные расценки по национальностям. По его словам, у наемников не написано на лбу, из какой они страны.

Я хорошо знаком с некоторыми участниками СВО. Мои коллеги не вылезают с фронта. За эти 2,5 года не встречали случаев, чтобы существовали расценки по национальностям. Я думаю, это один из никчемных ходов западной пропаганды. Когда идут боевые действия, на лбу у них не написано, что он немец, француз, американец, — высказался Баранец.

Эксперт уточнил, что положения о выплатах за наемников просто не существует. По его словам, ни один военный не станет прятаться от снайпера с «эмблемой на лбу».

Нет положения, что за ликвидацию одного наемника столько-то, за другого — столько-то. Таких расценок не существует. И какой дурак будет прятаться от снайпера с эмблемой Америки на лбу? Это невозможно, — заключил обозреватель.

В Курской области ранее уничтожили сражающихся в рядах ВСУ польских наемников и одного французского. Иностранцев ликвидировали мотострелки 44-го армейского корпуса. По предварительным данным, зачастую наемники идут во втором эшелоне, а в бой вступают, если украинские бойцы не могут справиться и отступают.