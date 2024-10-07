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Нарышкин: Крымский мост остается приоритетной целью для ударов Storm Shadow

Крымский мост остается приоритетным объектом для атак с помощью британских ракет Storm Shadow. Об этом говорится в заявлении главы Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина.

Он напомнил слова директора ЦРУ Уильяма Бернса о том, что американская военная помощь Украине даст возможность Киеву продолжать «наносить ощутимый урон России», включая «проникающие удары по Крыму».

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В сентябре власти Великобритании приняли резолюцию о разрешении Украине наносить удары ракетами Storm Shadow по объектам на российской территории. Газета The Times писала, что украинские военные смогут наносить ими удары по 14 аэродромам на территории РФ.

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