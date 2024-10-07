ВС России ударили «Искандером» по 72-й бригаде ВСУ

Ночью российские военные оперативно-тактическим комплексом «Искандером» нанесли удар по пункту временной дислокации бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории предприятия в Павлограде в Днепропетровской области. Об этом сообщило министерство обороны РФ в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции. Газета.Ru

По данным ведомства, в ангаре на территории промышленного предприятия находились войска 72-й бригады ВСУ. ТАСС

Ранее сообщалось о судне с боеприпасами для ВСУ из Европы, уничтоженном ударом «Искандера» в порту Одесской области. RT на русском