В СВР раскрыли планы ВСУ по минированию Курской АЭС

Глава российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что план атаки ВСУ на Курскую область включал захват и минирование Курской АЭС. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее из-за атак ВСУ в Курской области ввели режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. Затем появились сообщения о попытках ВСУ атаковать Курскую АЭС дроном. В МИД РФ назвали такие атаки актами ядерного терроризма.

В Минобороны России сообщали, что продвижение ВСУ было остановлено. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов отмечал, что к 13 августа большая часть украинских войск, участвовавших в атаках, была уничтожена. Позже он заявил, что основные ресурсы ВСУ на этом направлении также уничтожены.

Нарышкин назвал атаки ВСУ в Курской области «террористическим набегом» и заявил, что украинские силы также планировали заминировать АЭС.