Российские бойцы сожгли Leopard 2 с рекордным количеством динамической защиты
Очередной Leopard 2А4 сожжен российскими бойцами. Немецкому танку не помогло рекордное количество динамической защиты "Контакт", которое, судя по видео из соцсетей, установили на него боевики ВСУ.
Контейнеры ДЗ видны как на передней части корпуса и башни, так и на бортах. Был также смонтирован и "мангал", но он находился в сложенном положении. По всей видимости, танк поразили дроном-камикадзе, после чего внутри боевого отделения начался сильный пожар.
Leopard 2А4 в настоящее время имеются на вооружении 33-й и 155-й отдельных механизированных бригад противника. Также в составе 21-й бригады имеются оставшиеся Strv 122 и Leopard 2А6, часть из которых уже потеряна в недавних боях.
Еще больше динамической защиты получили уцелевшие M1A1SA Abrams, которых осталось около десятка. Теперь "Контакт" на них устанавливают даже над прицелами наводчиков. Пока такие танки находятся в тылу, но наверняка скоро мы снова увидим, как они горят.