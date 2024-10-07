Российские бойцы сожгли Leopard 2 с рекордным количеством динамической защиты

Очередной Leopard 2А4 сожжен российскими бойцами. Немецкому танку не помогло рекордное количество динамической защиты "Контакт", которое, судя по видео из соцсетей, установили на него боевики ВСУ.

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Контейнеры ДЗ видны как на передней части корпуса и башни, так и на бортах. Был также смонтирован и "мангал", но он находился в сложенном положении. По всей видимости, танк поразили дроном-камикадзе, после чего внутри боевого отделения начался сильный пожар.

Leopard 2А4 в настоящее время имеются на вооружении 33-й и 155-й отдельных механизированных бригад противника. Также в составе 21-й бригады имеются оставшиеся Strv 122 и Leopard 2А6, часть из которых уже потеряна в недавних боях.

Еще больше динамической защиты получили уцелевшие M1A1SA Abrams, которых осталось около десятка. Теперь "Контакт" на них устанавливают даже над прицелами наводчиков. Пока такие танки находятся в тылу, но наверняка скоро мы снова увидим, как они горят.