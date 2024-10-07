С самого начала конфликта американская разведка передает Украине информацию для ударов по российской гражданской инфраструктуре. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Астане.

Нарышкин отметил, что США и НАТО активно потворствуют преступной линии Киева, а также несут не меньшую ответственность за гибель населения и уничтожение инфраструктуры на российской территории. Вместе с тем разведывательные спутники США с марта 2024 года значительно активизировали высокодетальную съемку на территориях России, граничащих с Украиной. В частности, особенное внимание уделялось ситуации в Курской и Белгородской областях.

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Глава СВР также рассказал, что план террористической атаки украинской армии на Курскую область включал захват и минирование Курской области. Если бы Киеву удалось ее захватить, то Европу ждала бы сравнимая с Чернобыльской катастрофа. Для провокаций на ряде АЭС в России украинские ДРГ готовили специалисты из британской спецслужбы МИ-6.