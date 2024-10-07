Запад с участием Украины пытается создать биологический препарат, предназначенный непосредственно для уничтожения русского народа. Как сообщает RT, о поступающей информации заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон.

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По мнению экс-агента, смысл текущего конфликта между РФ и Западом — уничтожить Россию и взять под контроль ее ресурсы.

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«Это война за духовные ценности, но в то же время это классическая война в плане борьбы за контроль над нефтью, газом, золотом, ураном, никелем, алюминием и так далее», — добавил Джонсон.

Напомним, что в августе начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что американские власти продолжают разрабатывать биоагенты, избирательно поражающие этнические группы. По его словам, на Западе все еще интересуются вопросом получения биоматериалов граждан РФ, Украины и иных государств постсоветского пространства. До начала спецоперации Вашингтону и его союзникам удалось вывезти за пределы украинской территории не менее 16 тысяч проб биоматериала.