Появилась информация о пропавшем лидере спецназа КСИР

В руководстве спецназа «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) опровергли информацию о гибели командира спецназа, бригадного генерала Исмаил Каани - утверждается, что он жив и здоров. Об этом сообщает Tasnim со ссылкой на Ираджа Масджеди, заместителя Каани.

Ранее появилась информация, что Каани, отправившийся в Ливан после убийства лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы 27 сентября, не появлялся на публике с момента ударов по Бейруту в конце прошлой недели. Источник Reuters в службах безопасности Ирана заявил, что во время атак Каани находился в южном пригороде Бейрута, оплоте «Хезболлы».

Иранский чиновник заявил агентству, что Иран и «Хезболла» не смогли связаться с Каани, который считается главой военной разведки КСИР. Израильские военные не стали отвечать на вопрос, мог ли Каани быть убит.

Его предшественник Касем Сулеймани был убит в результате удара беспилотника в Багдаде в 2020 году. В последние недели Израиль наносит удары по многочисленным целям в бейрутском районе Дахия в ходе кампании против поддерживаемого Ираном движения «Хезболла».

Масджеди, заместитель Каани, принял участие в публичном мероприятии в Тегеране 7 октября. Он сообщил, что командующий силами «Кудс» находится в безопасности, он «здоров и выполняет свои обязанности в обычном режиме».